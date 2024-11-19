Толщина самого тонкого iPhone от Apple составит 6 мм, он выйдет в 2025 году

В исследовательской заметке инвестиционного банка Haitong аналитик Джефф Пу сообщил, что толщина нового iPhone 17 Air составит около 6 мм. Если это подтвердится, модель станет самым тонким iPhone в истории, превзойдя iPhone 6 с его толщиной в 6,9 мм.

iPhone 17 Air будет значительно тоньше моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro, которые имеют толщину 8,25 мм и 7,8 мм соответственно. Несмотря на надежды некоторых пользователей на еще более тонкий дизайн, ограничения в толщине аккумулятора и других компонентов остаются.

Согласно слухам, iPhone 17 Air будет оснащен дисплеем размером около 6,6 дюйма, одной 48-мегапиксельной задней камерой и 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Устройство будет использовать стандартный чип A19 и поддерживать Face ID.

Apple, вероятно, представит iPhone 17 Air в сентябре 2025 года, и, как обычно, слухи могут измениться по мере приближения даты выхода.