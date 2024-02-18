Только петербуржцев за день мошенники лишили почти 40 млн рублей

В Санкт-Петербурге наблюдается увеличение числа случаев кибермошенничества, при которых мошенники становятся все более изобретательными в своих методах обмана и краже денег.

Согласно последним данным, только за один день, 16 февраля, около 10 человек стали жертвами ложного опроса и телефонных аферистов, и общая сумма украденных денег составила около 40 миллионов рублей, что является рекордным показателем для региона.

Мошенники применяют различные хитрости, чтобы заполучить доверие своих жертв. Они могут выдавать себя за членов политических партий или приглашать людей принять участие в поддельных опросах, обещая щедрые выплаты за участие.

После того как жертвы устанавливают на свои устройства фальшивые приложения, содержащие троянские вирусы, и предоставляют свои банковские данные, мошенники без проблем обнуляют их счета. Эта информация была предоставлена РБК.

Под видом акций и бонусов, приукрашенных логотипами и изображениями, напоминающими бренды банков, киберпреступники создают иллюзию привлекательных предложений, которые привлекают жертв. Н

апример, на одном из каналов была объявлена акция «Ультра Кэшбэк», обещающая до 75% кэшбэка на все покупки и бесплатную подписку на PRO или PREMIUM услуги в течение трех месяцев. Мошенники получают доступ к контактам телефона, получают СМС и легко переводят деньги со счетов обманутых людей.