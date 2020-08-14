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TLC представила новые флагманские телевизоры 5 и 6-серии

14.08.2020 11:55

Крупнейший в мире производитель телевизоров выпустил две новые модели 5-й и 6-й серий. Новинки получили особенности, которые ранее использовались только в старших версиях.
TCL представила QLED телевизоры 5-й и 6-й серий. Их можно купить в диагоналях от 50 до 75-дюймов.

TCL 6-й серии получил не только QLED экран, но также Mini-LED подсветку, которая была представлена в 2020 году на выставке CES.

Стоит отметить, что подсветка Mini-LED в телевизорах 8-й серии появилась в прошлом году, но полноценная презентация технологии прошла в начале 2020 года.

В шестой серии китайского телевизора установили 4К экран с поддержкой HDR Pro Pack и частотой обновления 120 Гц.

Помимо этого, новые телевизоры от TCL получили специальный игровой режим с очень низкой задержкой, но насколько она низкая не сообщается.

Пятая серия панелей тоже оснащена 4К экраном, но частота обновления изображения составляет привычные 60 Гц.

Шестая серия будет предлагаться с 55, 65 и 75-дюймовым экранами по рекомендованной розничной цене 650, 900 и 1400 долларов соответственно.

Пятая серия предлагается с 50, 55 и 65-дюймовым экраном, и эти версии оценили в 400, 450 и 630 долларов.

TLC представила новые флагманские телевизоры 5 и 6-серии

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