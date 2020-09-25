Тканевый кабель для зарядки iPhone 12 показали на фото

В сети регулярно появляются новые сообщения о грядущих смартфонах американской компании.

Также публикуют различные фото, которые подтверждают ранние слухи. Так, ранее стало известно, что в комплекте с новыми iPhone 12 будет только кабель, тогда как зарядного блока и наушников к смартфонам не предложат.

Помимо этого выяснилось, что компания Apple будет использовать тканевой кабель, что вероятно обрадует многих. Именно этот кабель и показали на опубликованных в Сети фотографиях.

Он должен оказаться намного лучше, чем стандартный кабель с резиновым покрытием.

Источники утверждают, что зарядный кабель в смартфонах теперь будет более устойчивым к повреждениям, а его восемь серебряных контактов выполнены из рутениевого материала с родиевым покрытием, который более устойчив к коррозии.