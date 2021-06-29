Сегодня Xiaomi подтвердила, что новый флагманский тонкий и легкий шедевр бренда Mi Notebook Pro X будет официально выпущен 30 июня. Компания дразнит особенности грядущего устройства, а новый тизер от бренда намекает на его цену.

Новый тизер-постер от бренда показывает, что устройство станет первым ноутбуком Xiaomi за 10000 юаней. Он будет обладать мощными первоклассными характеристиками, предлагая флагманскую производительность, экран, качество изготовления и интеллектуальный опыт.

В другом тизере компания подтвердила, что устройство будет поставляться с максимальной конфигурацией высокочастотной памяти LPDDR4x 32 ГБ и твердотельного накопителя (SSD) большой емкости 1 ТБ. Он также намекнул на предложение сумки ограниченного выпуска стоимостью 200 юаней.

Ранее в этом году Xiaomi выпустила Mi Notebook Pro 14 и Mi Notebook Pro 15 по цене 5299 и 6999 юаней. Теперь компания объявила о своих планах выпустить Mi Notebook Pro X на базе RTX 3050 Ti.

Выявлено, что устройство оснащено графическим процессором Nvidia RTX 3050 Ti, а также поддерживает RTX Optical Tracking и DLSS Technology. Он использует ядро ​​GA107, построенное по 8-нм техпроцессу Samsung, и потребляет мощность от 35 до 80 Вт.

Он подтвердил прийти на питание от 11 — серии процессоров поколения Intel Н35 и NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GPU соответственно. Xiaomi утверждает, что эти чипсеты предлагают производительность 45 Вт, тогда как на самом деле они способны выдавать только 35 Вт.

Источник — Astera.