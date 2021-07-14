В прошлом году ZTE выпустила смартфон Axon 20 5G как первый в мире мобильный телефон с камерой под дисплеем. Теперь китайская компания готовится к выпуску преемника ZTE Axon 30.

Сегодня компания ZTE официально выпустила тизер для будущего смартфона ZTE Axon 30, в котором впервые показана передняя панель телефона. По сравнению со своим предшественником, смартфон имеет несколько улучшений.

Видео-тизер показывает, что смартфон будет иметь улучшенное соотношение экрана к корпусу по сравнению с его предшественником. Рамки вокруг экрана довольно узкие, и только нижняя рамка немного толще. Он будет предлагать пользователям настоящий полноэкранный режим.

Уже было подтверждено, что в телефоне будет использоваться технология камеры под дисплеем второго поколения ZTE, которая была продемонстрирована несколько месяцев назад на Всемирном конгрессе мобильных устройств в Шанхае. Утверждается, что эта новая технология имеет значительные усовершенствования и улучшения по сравнению с первым поколением.

Ранее компания заявляла, что ее команда инженеров провела сложные исследования, чтобы эффективно устранить блики и дифракцию от материала. Он может эффективно устранить неблагоприятное воздействие запотевших поверхностей, обеспечить яркость и прозрачность изображения и грамотно настроить экспозицию.

Хотя ZTE ничего не подтвердило, считается, что телефон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, но есть вероятность, что компания может выбрать другой процессор. Он может работать под управлением Android 11 с новым интерфейсом MyOS от ZTE.

Источник — Astera.