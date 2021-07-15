ZTE работает над своим смартфоном с камерой под дисплеем второго поколения — ZTE Axon 30, который станет преемником Axon 20 5G. Компания официально подтвердила, что вскоре выйдет на рынок Китая.

В преддверии запуска компания начала сообщать особенности будущего телефона. Сегодня компания поделилась новым тизерным постером на Weibo, который раскрывает подробности об используемых материалах и технологиях сборки телефона .

Он утверждает, что ZTE Axon 30 использует семь слоев материалов с высоким коэффициентом пропускания, три слоя специальной технологии и обеспечивает более высокую светопропускаемость. До этого ZTE сообщила, что устройство будет иметь частоту обновления 120 Гц и плотность пикселей 400PPI.

В недавнем тизерном видео компания продемонстрировала смартфон с минимальными рамками и более высоким соотношением экрана к корпусу, поскольку он стремится предложить пользователям полноценный полноэкранный режим. Уже было подтверждено, что в телефоне будет использоваться технология камеры под дисплеем второго поколения ZTE, которая была продемонстрирована несколько месяцев назад на Всемирном конгрессе мобильных устройств в Шанхае.

Утверждается, что эта новая технология имеет значительные усовершенствования и усовершенствования по сравнению с первым поколением. ZTE сообщила, что ее команда инженеров провела сложные исследования по эффективному устранению бликов и дифракции от материала. Он может эффективно устранить неблагоприятное воздействие запотевших поверхностей, обеспечить яркость и прозрачность изображения и грамотно настроить экспозицию.

Пока что мало что известно о характеристиках телефона, но предполагается, что он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 . Есть вероятность, что компания может выбрать другой процессор. Ожидается, что устройство будет работать под управлением Android 11 с новым интерфейсом MyOS от ZTE.

Источник — Astera.