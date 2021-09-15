Тизер Meizu 18s раскрывает дизайн будущего смартфона

Китайский производитель смартфонов Meizu уже подтвердил, что 22 сентября компания проведет новое мероприятие по запуску на своем домашнем рынке. На мероприятии будут представлены свои будущие смартфоны — Meizu 18s, 18s Pro и 18X.

Теперь компания поделилась новым тизером грядущего смартфона Meizu 18s в своем аккаунте Weibo. Тизер раскрывает дизайн телефона, включая его переднюю и заднюю панели, и подтверждает, что устройство весит 162 грамма.

Из тизера видно, что дизайн грядущих Meizu 18s похож на Meizu 18, который был выпущен в марте этого года. Смартфон оснащен дисплеем с узкими рамками и вырезом в центре вверху для размещения фронтальной камеры.

Что касается задней панели, устройство будет оснащено тройной камерой на задней панели, разместив прямоугольную панель камеры в верхнем левом положении. Все четыре края этого будущего смартфона закруглены, а задняя часть устройства имеет градиентную отделку. Изображение также подтверждает чипсет Snapdraong 888+ 5G.

Хотя Meizu не раскрыла много подробностей о грядущей серии смартфонов 18-х годов, на портале сертификации TENAA были обнаружены несколько телефонов этого бренда, которые, как полагают, будут запущены на предстоящем мероприятии.

Ожидается, что Meizu 18s будет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем QHD + AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Он будет питаться от Qualcomm Snapdragon 888 Plus SoC и аккумулятора емкостью 3910 мАч с поддержкой быстрой зарядки 36 Вт.

В отделе камеры будет 64-мегапиксельный первичный датчик, 16-мегапиксельный вторичный объектив и 8-мегапиксельный датчик, завершающие настройку с тремя камерами. На лицевой стороне устройства будет 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

С другой стороны, Meizu 18s Pro имеет 6,7-дюймовый дисплей QHD + AMOLED с частотой 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 888 Plus SoC и аккумулятор емкостью 4410 мАч с технологией быстрой зарядки 40 Вт. Как и стандартная модель, эта также будет оснащена датчиком отпечатков пальцев на дисплее для дополнительной безопасности.

Ожидается, что устройство будет иметь установку с четырьмя камерами на 50 + 32 + 8 + 0,3 мегапикселей. На лицевой стороне устройства, вероятно, будет 44-мегапиксельная камера для селфи.

Считается, что Meizu 18X имеет 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Он будет питаться от Qualcomm Snapdragon 870 SoC, оснащен тройной камерой на задней панели и оснащен батареей емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Поскольку до официального запуска остается еще несколько дней, мы ожидаем, что Meizu поделится более подробной информацией о грядущих смартфонах с помощью тизеров. Чтобы узнать о ценах и доступности, нам придется дождаться официального открытия 22 сентября.