Хонор только что поделилась новым тизером предстоящей серии Magic 3. Новый тизер предлагает нам взглянуть на модуль задней камеры устройства и демонстрирует, что в телефоне будет более одного основного объектива.

Для тех, кто не знает, серия Magic 3 — это последняя линейка флагманских смартфонов компании, которая будет официально представлена ​​12 августа 2021 года под девизом «BeyondEpic». Но перед его запуском китайский производитель смартфонов выпустил новый рекламный тизер, чтобы подчеркнуть, что устройство будет иметь более одной основной камеры на задней панели. Тизер был опубликован на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, ранее сегодня (28 июля 2021 года).

Кроме того, тизер также намекает на улучшенные фотографические возможности серии Magic 3. Ранее бренд также дразнил лицевую сторону смартфона, на которой был изображен селфи-шутер с двумя дырочками. С другой стороны, несколько недавних утечек также раскрыли некоторую информацию о модуле задней камеры Magic 3 Pro. Высококачественный вариант, по-видимому, будет оснащен 48-мегапиксельным сенсором и поддержкой 100-кратного увеличения.

Источник — Astera.