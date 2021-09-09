Google вновь показала свой новый флагман Pixel 6 впервые с анонса в августе

Google выпустила новый тизер-трейлер своего грядущего Pixel 6, который включает в себя несколько снимков смартфона, используемого в реальном мире. Запись сделана чуть больше месяца спустя после того, как Google опубликовал свои первые официальные изображения грядущего устройства, которые были ограничены рендерингом, а не реальными фотографиями.

На своей странице в Instagram Google также дразнил телефон в новом посте, который может дать некоторые подсказки о том, когда его официальный запуск может состояться после «этой осени». Как указывает Android Police, виджеты часов на этих изображениях показывают дату как «вторник, 19». И да, 19 октября приходится на вторник. Это немного позже, чем когда Google анонсировал Pixel 5 в прошлом году (30 сентября), но это определенно правильный пример.

Есть Pixel 6 Pro, который будет иметь 6,7-дюймовый изогнутый дисплей QHD + с частотой 120 Гц и три задние камеры, включая сверхширокий и сложенный телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Между тем, обычный Pixel 6 будет иметь чуть меньший плоский дисплей с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 90 Гц, FHD +, и не будет иметь телеобъектив.