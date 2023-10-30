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Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях

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На прошлой неделе Xiaomi провела презентацию, на котором были представлены новые флагманские смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. И хотя официальный релиз этих устройств запланирован только на вечер 31 октября, некоторые китайские журналисты уже смогли получить эти новинки для подробного обзора и поделились своими первыми студийными фотографиями, включая эксклюзивную специальную версию изготовленную из титана.

Специальное издание Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition впечатляет своим уникальным дизайном, отличающимся от стандартной модели. Вместо алюминиевой рамки, эта специальная версия оснащена рамой из титана, что придает ей неповторимый стиль. Корпус специальной версии имеет серую расцветку с оранжевой окантовкой блока камер, а стекло блока камер украшено эффектом, напоминающим звездную ночь. Интересно отметить, что титановая версия смартфона весит немного больше, чем алюминиевая версия — 230 грамм против 223 грамм. В остальном, эти модели оснащены одинаковыми характеристиками.

В Китае специальная версия Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition будет доступна для покупки уже завтра. Она будет предлагаться в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти по цене 6499 юаней (около 82 700 ₽).

Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях Титановый Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition показали на «живых» фотографиях

Xiaomi Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
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