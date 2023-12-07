Титановый Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили с предшественником на фото

В январе 2024 года ожидается проведение мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, на котором будут представлены флагманские смартфоны серии Galaxy S24, включая модель S24 Ultra. Согласно утечкам информации, Samsung Galaxy S24 Ultra, вероятно, получит корпус из титанового сплава, заменяющий традиционный алюминиевый. Сравнительные фотографии, опубликованные аккаунтом Ice Universe в социальной сети, позволяют сравнить серебристую модель Samsung Galaxy S24 Ultra с предшественником — чёрной моделью Galaxy S23 Ultra.

На фотографиях можно заметить, что новый Samsung Galaxy S24 Ultra отличается более гладкой текстурой корпуса из титанового сплава. Общая толщина устройства уменьшилась до 8,6 мм, а щель динамика на нижней грани представляет собой сплошной вырез вместо решётки, что может повлиять на качество звука. Вентиляционные отверстия теперь расположены на верхней грани, а поверхность стилуса S Pen стала плоской, а не выпуклой.

Помимо изменений в дизайне, новый Samsung Galaxy S24 Ultra обещает приятные тактильные ощущения благодаря гладкой текстуре корпуса из титанового сплава, а также более широким кнопкам, что добавит удобства его использования. Однако важным вопросом остаётся долговечность смартфона с корпусом из титанового сплава, а окончательные выводы по этому вопросу можно будет сделать только после тщательного тестирования устройства.