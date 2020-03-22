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Титановый флагман 8848 Titanium M6 5G получит 12 Гб ОЗУ и 1 Тб ПЗУ

23.03.2020 02:30

29 марта компания 8848 Phones покажет свой новый смартфон. Это будет 8848 Titanium M6 5G с корпусом из титана.
В целом китайская компания 8848 Phones занимается разработкой очень дорогих нестандартных устройств, в которых она использует исключительно дорогие материалы, натуральную кожу и флагманскую начинку.

В будущей новинке будет установлен Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ постоянной памяти. Основная камера в смартфоне будет на 64 Мп.

Экран в 8848 Titanium M6 5G будет 6,1-дюймовый выполненный по технологии AMOLED.

О стоимости 8848 Titanium M6 5G пока ничего не известно. Для сравнения 8848 Titanium M5 предлагали за 1830 долларов, а новый аппарат будет стоить еще дороже.

Все подробности про 8848 Titanium M6 5G будут раскрыты на презентации и сразу после нее производитель начнет принимать заказы на новинку.

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