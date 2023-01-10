«Тинькофф» запустил сервис «Тинькофф Селлер»: Ozon и Wildberries в одном окне

Банк «Тинькофф» разработал новый сервис «Тинькофф Селлер», который поможет продавцам маркетплейсов вести аналитику продаж и рассчитывать доходы.

Новый сервис от «Тинькофф» пока работает только с Ozon и Wildberries, а до 28 февраля сервисом можно воспользоваться бесплатно, во сколько в дальнейшем обойдется работа с «Тинькофф Селлер» пока неизвестно.

«Тинькофф Селлер» позволяет продавцу быстро изменять цены на свой товар в маркетплейсах, причем это будет сразу происходить на всех площадках.

Также можно вести аналитику продаж, проводить заказы, подсчитывать расходы на доставку и рекламу.