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«Тинькофф» запустил сервис «Тинькофф Селлер»: Ozon и Wildberries в одном окне

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Банк «Тинькофф» разработал новый сервис «Тинькофф Селлер», который поможет продавцам маркетплейсов вести аналитику продаж и рассчитывать доходы.
Новый сервис от «Тинькофф» пока работает только с Ozon и Wildberries, а до 28 февраля сервисом можно воспользоваться бесплатно, во сколько в дальнейшем обойдется работа с «Тинькофф Селлер» пока неизвестно.

«Тинькофф Селлер» позволяет продавцу быстро изменять цены на свой товар в маркетплейсах, причем это будет сразу происходить на всех площадках.

Также можно вести аналитику продаж, проводить заказы, подсчитывать расходы на доставку и рекламу.

Тинькофф Селлер
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