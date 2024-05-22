«Тинькофф» запускает первую тактильную карту для незрячих

Карты выпускаются в ограниченном количестве, но в «Тинькофф» отмечают, что их выпуск будет расширяться с учетом комментариев и потребностей клиентов.

Тинькофф, один из крупнейших онлайн-банков в России, анонсировал запуск первой тактильной банковской карты в стране, предназначенной для людей с нарушениями зрения, сообщили РИА Новости.

Новая дебетовая карта, названная Tinkoff Black, разработана с участием слабовидящих и незрячих клиентов, и она решает проблему их финансовой безопасности и удобства использования банковских продуктов. В рамках проекта партнерством выступила платежная система «Мир».

Карта Tinkoff Black имеет специальную выемку в форме волны на короткой стороне, что позволяет пользователям, не полагаясь на зрение, легко найти и правильно вставить карту в банкомат.

Комплект также включает специальный картхолдер, который облегчит поиск карты. Улучшенная контрастность и увеличенный шрифт помогут людям с нарушениями зрения и сложностями в восприятии цветов. Представитель «Тинькофф» сообщил, что эксперты Всероссийского общества слепых и участники фокус-групп, участвовавшие в пилотном тестировании, положительно оценили преимущества новой карты.

Представитель «Тинькофф» отметил, что эта карта поможет сократить технологический разрыв, с которым сталкиваются клиенты с ограничениями зрения.

Он пояснил, что не все модели телефонов поддерживают бесконтактную оплату, а технология эмбоссинга, объемной печати цифр и букв на картах, все реже используется на банковском рынке по техническим и экономическим причинам. Кроме того, не все люди с нарушениями зрения знают шрифт Брайля.

Тестовые образцы тактильной карты успешно прошли экспертизу по качеству. Директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович отметила, что обновленный пластик решает важную проблему безопасности, поскольку теперь владельцы карты могут самостоятельно и без посторонней помощи определить, какую именно карту использовать.