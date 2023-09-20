Тинькофф разработал и запустил голосовых роботов, отвлекающих телефонных мошенников

Тинькофф разработал роботов-мошенников для борьбы с мошенничеством.

Банк создал искусственный интеллект, проанализировавший более 40 тысяч записей звонков мошенников. Это помогло выделить типичные фразы-триггеры, на которые они обычно реагируют.

В ходе экспериментов с участием психологов была разработана модель человекоподобных роботов. Каждый получил уникальный характер и набор уловок для удержания мошенников на линии.

После звонка жертве от злоумышленника, секретарь Олег станет имитировать разговор с одним из роботов. Например, с пожилым мужчиной в очках или молодой мамой с ребёнком.

Роботы реагируют на типичные фразы и отвлекаются на посторонние звуки. Это позволяет снизить успешность мошеннических атак.

Пилотный проект уже доступен 500 тысячам пользователей. В ближайшее время система будет работать со всеми обладателями секретаря Олег.