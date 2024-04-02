Тинькофф предупредил россиян: аферисты признаются в мошенничестве

Банк «Тинькофф» предостерегает клиентов от новой хитрой схемы мошенничества, в которой сами злоумышленники признаются в своих злодеяниях. Это новый вид обмана, о котором важно знать, чтобы не стать жертвой.

По данной схеме мошенники представляются сотрудниками сотового оператора, Госуслуг или полиции. Они звонят потенциальной жертве и сообщают, что ее договор об оказании услуг связи подходит к концу. Для продления договора, заявляют злоумышленники, необходимо назвать код из SMS. Если жертва поверит и сообщит код, мошенники прямо заявляют, что они развели ее.

Затем следует второй звонок уже от подставного сотрудника полиции или Госуслуг. Они утверждают, что засекли кражу и предлагают помощь. Чтобы спасти свои деньги и наказать мошенников, жертве предлагается снять все средства через банкомат и положить их на «защищенный» счет.

Кроме того, мошенники могут предложить установить программу, которая позволяет им видеть все, что происходит на экране смартфона. Чаще всего такую скам-программу представляют как приложение для верификации или другие виды проверок.

Чтобы не стать жертвой этой схемы мошенничества, важно помнить следующее:

Договоры об оказании услуг связи не нуждаются в продлении, они бессрочные. Операторы никогда не будут звонить вам с просьбой продлить договор.

Ни сотрудники операторов, ни полиции, ни Госуслуг никогда не будут просить вас называть SMS-коды по телефону, в мессенджерах или где-либо еще. Никогда не предоставляйте такую информацию по телефону или в сообщениях.

Не существует никаких «безопасных» счетов, которые могут спасти ваши деньги, пока какие-то службы спасают ваши средства. Будьте осторожны и не доверяйте таким предложениям.