«Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты

Для абонентов «Тинькофф Мобайл» стала доступна возможность подключения eSim, об чем заявил представитель группы «Тинькофф».

Абоненты оформить eSIM виртуального оператора могут удалено, причем сразу после оформления можно пользоваться услугами «Тинькофф Мобайл».

Работает услуга в 63 регионах РФ (там, где предоставляет свои услуги мобильный оператор).

Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.