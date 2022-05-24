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Тинькофф Банк выпустил собственный аналог магазинов Google Pay и Apple Pay

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После того как россиянам закрыли возможность оплачивать со смартфона с использованием платежной системы Apple Pay и Google Pay, банки начали запускать собственные сервисы.
Tinkoff запустил собственную платежную систему Tinkoff Pay, которая позволяет владельцам смартфонов платить в онлайн-магазинах со смартфона или компьютера.

На старте работы сервиса доступна только оплата интернет платежей, но в дальнейшем запустят оплату и на терминалах в розничных магазинах.

Tinkoff Pay пользователям еще позволит объединить разные комбинации кэшбека от банка и партнёров, а также управлять своими подписками и рассрочками.

Tinkoff Pay
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