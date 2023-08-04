Тим Кук заявил, что каждый день пользуется AR-гарнитурой Apple Vision Pro

Недавно на летней конференции для разработчиков компания Apple представила свою первую гарнитуру дополненной реальности — Vision Pro. Началась распространение комплектов разработчика с условиями строгой конфиденциальности. На квартальной отчётной конференции руководитель компании, Тим Кук, подтвердил свою личную ежедневную пользу Vision Pro.

Когда генерального директора Apple спросили об ожидаемой выручке от гарнитуры Vision Pro, он избежал давать конкретные прогнозы, но отметил, что вокруг этого продукта царит огромный ажиотаж. Реакция на продукт среди прессы, аналитиков и разработчиков однозначно восторженная. Образцы гарнитуры уже отправлены разработчикам, чтобы они начали работу над приложениями. Apple намеревается начать продажи Vision Pro в начале следующего года.

Второе упоминание о Vision Pro было связано с покупательским трафиком в розничных магазинах Apple. Тим Кук подчеркнул, что розничные магазины играют важную роль в продвижении продукции на рынок, и останутся активными при выходе гарнитуры Vision Pro. Он пояснил, что магазины позволят продемонстрировать новый продукт широкой аудитории, что является значимым преимуществом для компании.