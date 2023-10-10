Тим Кук рассказал, почему Apple выпускает новые смартфоны ежегодно

В интервью изданию Brut глава Apple Тим Кук поделился интересными деталями о политике компании в области выпуска новых устройств и экологии.

На прямой вопрос о смысле обновлять iPhone каждый год, Кук дал утвердительный ответ. По его словам, такая практика подходит определенной категории технологически ориентированных пользователей, которые хотят иметь в руках последние достижения инженерной мысли Apple.

В то же время компания тщательно организует систему перепродажи старых моделей, позволяя им прослужить дольше в руках новых владельцев.

Что касается перспектив, то Кук упомянул, что через 20-30 лет iPhone будет полностью углеродно-нейтральным продуктом. Однако он не стал вдаваться в технические подробности, оставив это видение довольно абстрактным.

На обвинения в экологическом «умывании» имиджа Кук ответил уверенно, сославшись на конкретные данные об уменьшении пластиков и выбросов при производстве техники Apple. Сам он придерживается экологичного стиля жизни, предпочитая электрокар и отказ от одноразовых материалов.

Таким образом, глава Apple подчеркнул важность экологии для компании, но не стал делать революционных заявлений о будущих продуктах.