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Тим Кук обещает выход iPhone с ChatGPT до конца 2024 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Гендиректор Apple Тим Кук сообщил, что интеграция ChatGPT в операционные системы компании запланирована на 2022 год. По его словам, в декабре сверхмощный AI-помощник станет доступен пользователям iPhone, iPad и Mac.

На WWDC в июне Apple впервые анонсировала данную функцию. Кук подтвердил, что сроки ее появления сохраняются. ChatGPT будет работать на базе последней версии GPT-4 от OpenAI и интегрируется в операционные системы iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

Пользователи смогут получать ответы от ChatGPT через Siri, он также станет частью инструментов создания контента. При этом OpenAI не будет хранить обращения к помощнику.

На старте доступ к нему будет предоставлен англоязычным клиентам на поддерживаемых устройствах. Постепенно поддержка будет расширена.

Это важное партнерское соглашение позволит пользователям Apple пообщаться с одним из самых продвинутых AI в мире уже в этом году. Оно станет частью более широкого проекта Apple Intelligence.

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