В новом интервью генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что его беспокоит «бесконечная, бездумная прокрутка», на которую социальные сети вдохновляют людей, и в целом обеспокоен тем, что люди «слишком много используют технологии».

Интервью проводились с Bustle сильно коснулись поддержки Яблока обуви, приложение , предназначенное для борьбы с социальным рыльцем вокруг проблем психического здоровья и «еще один яркий пример того , как технологии могут быть использованы , чтобы помочь улучшить жизнь людей,» в соответствии с Куком. Во время интервью Кук сказал, что «психическое здоровье — это кризис» и что он справляется с повседневным стрессом, связанным с работой генерального директора Apple, с помощью медитации и «пребывания на природе и ощущения себя таким незначительным в мире».

Говоря об онлайн-и технологической зависимости, Кук повторил заявление, которое он сделал ранее, сказав, что «технологии должны служить человечеству, а не наоборот» и что он фундаментально обеспокоен тем, что люди слишком много используют технологии, а цель Apple — попытаться и помочь им.

Я всегда думал, что технологии должны служить человечеству, а не наоборот. И я всегда слишком беспокоился о людях, использующих технологии. Итак, мы выпустили Screen Time, чтобы попытаться дать людям точное представление о том, сколько времени они на самом деле тратят на свои устройства, потому что в целом это намного больше, чем они говорят.

Далее Кук заявил, что «бесконечная прокрутка» социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и TikTok, хотя и не упоминается напрямую, окружает пользователей «негативом». Он сказал, что Apple хочет, чтобы ее клиенты получали удовольствие от их продуктов, чтобы общаться с семьей и друзьями, а не использовать их для «бесконечной бессмысленной прокрутки».

Аза Раскин, создатель механизма бесконечной прокрутки в социальных сетях, сказал в 2019 году, что он «очень сожалеет» о своем изобретении, добавив, что сожалеет о том, что оно принесло обществу. Он сказал, что цель идеи заключалась в том, чтобы помочь создать «максимально удобный опыт для пользователей», но, к сожалению, это оказалось уловкой, чтобы «держать их в сети как можно дольше».

Приложение Shine, цель которого — «облегчить заботу о вашем психическом здоровье, сделать его более представительным и инклюзивным», было признано лучшим приложением Apple 2020 года, которое доступно для бесплатной загрузки в App Store