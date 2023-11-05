Тим Кук: Apple вкладывает «достаточно много» средств в ИИ

В ходе презентации финансовых результатов за прошедший квартал, глава Apple, Тим Кук, отвечал на вопросы аналитиков и инвесторов о монетизации генеративных нейросетей. Хотя он не дал прямого ответа на этот вопрос, он отметил, что компания вкладывает значительные средства в искусственный интеллект.

Кук подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта и машинного обучения являются неотъемлемой частью каждого продукта Apple.

Он привел примеры функций, основанных на ИИ, таких как Personal Voice и Live Voicemail в iOS 17, а также функции, спасающие жизни, такие как обнаружение падения, обнаружение аварий и ЭКГ на часах. Кук подчеркнул, что все эти функции были бы невозможны без использования ИИ и машинного обучения.

Он также отметил, что компания работает над генеративным ИИ, но не раскрыл подробности. Кук подчеркнул, что Apple инвестирует значительные средства в эту область и ответственно подходит к ее разработке. Он добавил, что со временем пользователи увидят новые продукты, основанные на этих технологиях.

По слухам, Apple планирует продолжить интеграцию технологий на базе ИИ в свои продукты в следующем году, возможно, включая использование генеративных нейросетей. По данным источника, компания тратит значительные средства на исследования и разработки в области генеративных нейросетей.