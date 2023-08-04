Тим Кук: Apple на протяжении многих лет разрабатывает искусственный интеллект

На квартальной отчётной конференции было объявлено, что расходы Apple на исследования и разработки в минувшей четверти года увеличились на примерно 14 % до $22,61 млрд в годовом сравнении. Генеральный директор Тим Кук отметил, что повышение внимания к искусственному интеллекту сыграло свою роль в этом росте. Компания Apple уже долгие годы активно занимается разработками в области искусственного интеллекта и вкладывает значительные средства в данную сферу.

Тим Кук рассказал в интервью Reuters, что компания занимается исследованиями по широкому спектру технологий искусственного интеллекта, включая генеративный ИИ, уже несколько лет. Apple планирует продолжать инвестировать в эту область и внедрять новации, позволяющие их продуктам развиваться с помощью технологий искусственного интеллекта и обогащать жизнь пользователей. Он подчеркнул, что компания вкладывает значительные деньги в эту сферу, что находит своё отражение в расходах на научно-исследовательские работы.

На интервью с CNBC, глава Apple также подчеркнул, что искусственный интеллект и машинное обучение рассматриваются в компании как фундаментальные технологии, которые интегрируются практически в каждый создаваемый продукт Apple. Он подтвердил, что компания в течение многих лет активно тратит средства на исследования в области генеративного искусственного интеллекта.

Пока представители Apple на квартальной конференции не уточнили точные сроки реализации результатов исследований на рынке. Появление условного продукта AppleGPT остается неопределенным в данный момент.