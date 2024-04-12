Главная » Новости

TikTok запустит рекламу товаров с помощью аватаров и искусственного интеллекта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

TikTok планирует добавить на свою платформу виртуальных рекламных персонажей, так называемых аватаров, созданных с помощью искусственного интеллекта. Это позволит платформе конкурировать со спонсорской рекламой, от обычных пользователей.

Идея заключается в том, чтобы аватары продвигали и продавали товары в TikTok Shop в соответствии со сценариями и указаниями рекламодателей.

Однако, согласно информации из The Information, компания провела тесты и обнаружила, что технология управляемых искусственным интеллектом виртуальных персонажей пока не готова к полноценному запуску и не привлекает клиентов также эффективно, как обычные люди.

Многие известные «тиктокеры» зарабатывают, сотрудничая с известными брендами на платформе, особенно после закрытия программы поддержки авторов TikTok.

Компания, конечно, стремится увеличить свою прибыль, но ей необходимо найти баланс, чтобы не вызвать негативных реакций у пользователей и не испортить их впечатление от использования платформы.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.