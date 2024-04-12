TikTok запустит рекламу товаров с помощью аватаров и искусственного интеллекта

TikTok планирует добавить на свою платформу виртуальных рекламных персонажей, так называемых аватаров, созданных с помощью искусственного интеллекта. Это позволит платформе конкурировать со спонсорской рекламой, от обычных пользователей.

Идея заключается в том, чтобы аватары продвигали и продавали товары в TikTok Shop в соответствии со сценариями и указаниями рекламодателей.

Однако, согласно информации из The Information, компания провела тесты и обнаружила, что технология управляемых искусственным интеллектом виртуальных персонажей пока не готова к полноценному запуску и не привлекает клиентов также эффективно, как обычные люди.

Многие известные «тиктокеры» зарабатывают, сотрудничая с известными брендами на платформе, особенно после закрытия программы поддержки авторов TikTok.

Компания, конечно, стремится увеличить свою прибыль, но ей необходимо найти баланс, чтобы не вызвать негативных реакций у пользователей и не испортить их впечатление от использования платформы.