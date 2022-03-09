TikTok запускает платформу для распространения музыки SoundOn

TikTok уже добился огромного влияния в современной музыкальной индустрии, отправляя песни, которые пользуются популярностью в приложении, на вершины чартов Billboard. Теперь компания запускает собственную платформу музыкального маркетинга и распространения SoundOn , чтобы помочь большему количеству артистов услышать свою музыку. Новая платформа позволяет исполнителям загружать свою музыку непосредственно в TikTok и в собственный сервис потоковой передачи музыки Resso материнской компании ByteDance, а также на глобальные потоковые платформы, включая Apple Music, Spotify, Pandora, Deezer и Joox от Tencent.

Это распределение предоставляется бесплатно, и платформа отказывается от всех комиссий за транзакции. TikTok заявляет, что SoundOn будет выплачивать 100% гонораров создателям музыки в течение неограниченного времени на платформах, принадлежащих ByteDance. Это включает распространение в TikTok; плюс Resso в Бразилии, Индонезии и Индии; и к приложению видеоредактора ByteDance, CapCut .

Для глобальных потоковых сервисов выплата также составляет 100% в первый год работы артиста, но упадет до 90% во второй год и далее. Для сравнения, конкурент DistroKid взимает плату с артистов и лейблов на основе подписки , позволяя артистам сохранять 100% своих доходов. Тем временем TuneCore взимает плату за распространение за каждую песню или за альбом, но также обещает артистам удерживать 100% доходов от потоковой передачи.

Согласно часто задаваемым вопросам SoundOn, исполнители сохранят за собой все права и гонорары, то есть они будут владеть своими мастерами в дополнение к получению 100% гонорара (или позже 90%).

Помимо управления механикой распространения музыки, SoundOn предлагает другие рекламные инструменты и поддержку , включая понимание и развитие аудитории, советы от маркетинговой команды SoundOn, доступ к вкладке песен TikTok (где музыка связана на страницах профиля), проверку TikTok, редакционные размещения на Resso и CapCut, а также рекламную поддержку через авторский маркетинг на платформе TikTok.

На веб- сайте SoundOn отмечается, что при выпуске через его платформу треки будут представлены создателям TikTok.

«Создатели TikTok — это источник жизненной силы нашей платформы, и именно поэтому звуки становятся хитами», — поясняется на сайте. «Когда вы выпускаете на нашей платформе, наша команда активирует различных создателей для создания видео с вашим треком. Это поможет вам расширить базу поклонников и охватить новые сообщества, частью которых являются эти создатели».

Маркетинговый аспект TikTok в ценностном предложении SoundOn может сделать сервис особенно привлекательным для новых и начинающих артистов, поскольку они понимают, что дополнительный толчок к TikTok может помочь им выйти на рынок и охватить более широкую аудиторию благодаря вирусным тенденциям TikTok. Затем фанаты следят за артистами на сервисах потоковой передачи музыки, где эта лояльность конвертируется в настоящие доллары и центы.

«Новые артисты и создатели музыки — это активное сообщество в TikTok, и SoundOn призван поддерживать их, когда они делают первые шаги в своей карьере», — сказал Оле Оберманн, глобальный руководитель отдела музыки в TikTok, в заявлении о запуске. «Наши команды SoundOn будут сопровождать создателей на их пути к большой сцене и воплотят в жизнь опыт и мощь TikTok для артиста. Мы невероятно взволнованы тем, как это будет проявляться и продвигать новые таланты, и как SoundOn внесет свой вклад во все более разнообразную и растущую глобальную музыкальную индустрию».

Платформа SoundOn находилась в стадии бета-тестирования с осени прошлого года и теперь полностью доступна в США, Великобритании, Бразилии и Индонезии, при этом нераскрытое количество артистов и создателей уже используют сервис, включая Муни Лонга , Games We Play , Эбби Робертс. и Хлоя Адамс в Великобритании

SoundOn — не первый шаг TikTok в сфере распространения музыки. В 2020 году компания объявила о сделке с UnitedMasters , которая стала первой компанией по распространению музыки, интегрированной в TikTok.