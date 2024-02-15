TikTok выпустила новое приложение для Apple Vision Pro

Популярная во всем мире социальная сеть TikTok выпустила приложение для Apple Vision Pro, в нем присутствует ряд особых решений, которые можно реализовать только в очках дополненной реальности.

Социальная платформа TikTok анонсировала обновленную версию своего приложения, адаптированную для Apple Vision Pro.

В TikTok для Apple Vision Pro панель управления, кнопки прокрутки и взаимодействия перемещены за пределы экрана, чтобы не мешать просмотру контента. Раздел комментариев и профили пользователей отображаются сбоку по краям поля зрения.

Приложение поддерживает одновременный просмотр видео и чтение комментариев. Контент можно смотреть в любом месте благодаря функции Shared Space.

Интерфейс переработан в соответствии со стилистикой Apple Glass. Кнопки переключения профилей, комментариев и меню теперь находятся справа от экрана.

Источник: ferra