TikTok тестирует приватную кнопку дизлайка для комментариев

TikTok объявил сегодня, что начал тестировать способ, позволяющий пользователям определять комментарии, которые они считают неуместными или неуместными. После объявления компания подтвердила TechCrunch, что пользователи, участвующие в тестировании, смогут помечать подобные комментарии с помощью личной кнопки «не нравится». Новая функция в настоящее время тестируется в некоторых регионах, за исключением США.

Когда пользователь не любит комментарий, он не будет общедоступным, и комментаторы не будут уведомлены о том, что их комментарий не понравился. Комментаторы и другие пользователи также не смогут увидеть, сколько раз комментарий был отклонен.

TikTok заявил, что рассматривает кнопку как способ для пользователей помечать комментарии, которые могут быть спамом или которые не имеют смысла в контексте видео, под которым они размещены. Компания объяснила, что кнопка «не нравится» не рассматривается как способ сообщить о комментариях, и что пользователи должны использовать стандартный процесс для сообщения о комментариях о домогательствах, разжигании ненависти, издевательствах и т. д.

«Мы начали тестировать способ, позволяющий людям идентифицировать комментарии, которые они считают неуместными или неуместными», — говорится в сообщении в блоге компании о новом тесте. «Эта обратная связь с сообществом добавит ряд факторов, которые мы уже используем, чтобы помочь сохранить постоянную актуальность раздела комментариев и место для подлинного взаимодействия».

Компания отказалась сообщить подробности о пользовательском интерфейсе кнопки «не нравится».

Похоже, что TikTok разрабатывает кнопку «не нравится» уже как минимум несколько месяцев, поскольку консультант по социальным сетям Мэтт Наварра впервые заметил эту функцию в январе этого года.

Варианты кнопок «не нравится» доступны на нескольких цифровых платформах. YouTube предлагает кнопку «не нравится» для комментариев, но счетчик не нравится является конфиденциальным. С другой стороны, Reddit предлагает аналогичную кнопку голосования «против» для комментариев, но общее количество голосов «за» и «против» общедоступно. Кроме того, Twitter тестирует приватную кнопку отрицательного ответа для ответов на твиты.

Наряду с новой приватной кнопкой неприязни TikTok также начинает экспериментировать с напоминаниями, которые будут направлять пользователей к параметрам фильтрации комментариев в приложении, а также к параметрам массовой блокировки и удаления. Напоминания будут показаны пользователям, чьи видео получают много негативных комментариев. TikTok проверит эту функцию и решит, следует ли полностью развернуть ее в ближайшие недели, исходя из результатов теста.

В случае полного развертывания эта функция присоединится к существующим инструментам TikTok для создателей, таким как возможность выбора фильтрации всех комментариев для ручной проверки или фильтрации комментариев, содержащих выбранные ими ключевые слова. У пользователей также есть возможность выбрать, кто может комментировать их контент. Например, вы можете разрешить комментировать всем на платформе, только тем, на кого вы подписаны, или вообще никому.