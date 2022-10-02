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TikTok стал самым популярным сервисом для поиска информации в Сети у поколения Z

Автор На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

Оказалось, что молодое поколение или поколение Z стало использовать социальную сеть TikTok не по назначению.

Эта соцсеть очень популярна среди молодежи и всеми любима, причем до такой степени, что даже поиск информации ведут именно в TikTok.

Как пишет газета «Коммерсантъ», данная тенденция в дальнейшем будет учитываться при развитии новых поисковых систем. TikTok является самым скачиваемым сервисом среди пользователей возрастом 18–24 лет.

Поколение Z с помощью этой соцсети ищет рестораны, рецепты, интервью с актерами, ведет поиск правильного написания рекомендательных писем и многое другое.

По словам директора по исследованиям в сфере интернета и технологий исследовательской компании Pew Research Center Ли Рейни, TikTok превращается в универсальный магазин контента, чего не было в самом начале.

Большинство пользователей TikTok говорят, что им сервис удобен, а еще в нем можно найти разные точки зрения и простые, а также понятные объяснения различных вещей.

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