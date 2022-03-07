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Соцсеть TikTok приостановила работу в России из-за «закона о фейках»

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TikTok приостанавливает свою работу в России, причиной этому стал новый «закон о фейках».
Свое решение TikTok озвучил в Twitter. Эта социальная сеть сейчас находится под блокировкой Роскомнадзора.

В сообщении указано: «В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона для нашей безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута. Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, считая безопасность нашим главным приоритетом».

Когда сервис может возобновить свою работу не сообщается.

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