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TikTok будет судиться из-за запрета сервиса на территории США

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Группа из восьми разработчиков, которые поддерживают приложение TikTok в США, решили подать иск против федерального правительства Соединенных Штатов.

Их целью является защита прав авторов контента, которые зависят от этой платформы.

Адвокаты истцов утверждают, что «Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» является нарушением Конституции США.

В иске также утверждается, что действия властей в отношении TikTok нарушают Первую поправку.

Washington Post сообщает, что этот иск разработчиков либо финансируется самим TikTok в качестве самостоятельного подразделения, либо материнской компанией соцсети — ByteDance.

Этот иск является одним из множества исков, которые разработчики приложения TikTok подали в различных штатах против местных властей в связи с запретом социальной сети на уровне штата.

Подобная стратегия уже сработала в штате Монтана, и истцы сейчас делают ставку на такой подход.

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