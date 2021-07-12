В TikTok запрещенное видео будет удалять система искусственного интеллекта, тогда как ранее все ролики просматривали модераторы.
Разработчики популярной социальной сети доверили модерацию контента компьютеру, который будет автоматически определять запрещенный контент и блокировать его.
Несмотря на новые правила, автор удалённого ролика сможет пообщаться с живым модератором.
Как оказалось, около 5% удалённых роликов компьютер определил неправильно, поэтому в TikTok не полностью отказались от людей.
В компании уверены, что новая система позволит не только быстрее удалять запрещенный контент, но также и сохранит психическое состояние модераторов.