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TikTok будет автоматически удалять видео с запрещённым контентом

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В TikTok запрещенное видео будет удалять система искусственного интеллекта, тогда как ранее все ролики просматривали модераторы.

Разработчики популярной социальной сети доверили модерацию контента компьютеру, который будет автоматически определять запрещенный контент и блокировать его.

Несмотря на новые правила, автор удалённого ролика сможет пообщаться с живым модератором.

Как оказалось, около 5% удалённых роликов компьютер определил неправильно, поэтому в TikTok не полностью отказались от людей.

В компании уверены, что новая система позволит не только быстрее удалять запрещенный контент, но также и сохранит психическое состояние модераторов.

TikTok
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