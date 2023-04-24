The Verge: закупленные в школы США партии Chromebook стали быстро ломаться и оказались неремотопригодными

В период пандемии школы закупали большие партии дешевых Chromebook для того чтобы ученики могли заниматься дистанционно.

Массово Chromebook в школах США начали вводить в 2020 году, когда детей из-за коронавируса начали оставлять дома. Но спустя три года выяснилось, что дешевые ноутбуки оказались очень ненадёжными и дорогими в ремонте.

The Verge пишет, что многие устройства уже вышли из строя, другие очень дорогие в ремонте, так как запчасти для них не выпускаются, и для ремонта сервисные центры используют доноров (новых устройств), а это приводит к высокой стоимости самого ремонта и очень сильному объему электронного мусора.

К примеру, замена клавиатуры Acer Chromebook стоит 90 долларов, а новый такой ноутбук оценивается в 200 долларов.