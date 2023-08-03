The Verge: тайный активатор скрытых функций Windows 11 случайно попал в сеть

StagingTool, новое приложение от Microsoft, предоставляющее доступ к экспериментальным и скрытым функциям операционной системы Windows 11, неожиданно попало в интернет. Утечка произошла во время онлайн-мероприятия Bug Bash, на котором компания собирает обратную связь от тестировщиков, сообщает The Verge.

Изначально StagingTool было доступно через ссылку, опубликованную одним из участников Bug Bash в своем Twitter-аккаунте. Хотя Microsoft деактивировала ссылку в течение нескольких часов, приложение уже успело быть загружено множеством пользователей и распространилось в сети.

По словам пользователей, StagingTool очень похож на ViveTool, другое приложение, которое давно используется энтузиастами для активации скрытых функций Windows.

StagingTool предоставляет доступ к скрытым функциям операционной системы через командную строку и требует знания идентификаторов этих функций. Особенностью приложения является то, что оно позволяет обойти A/B-тестирование и активировать скрытые функции, которые еще не доступны официально на конкретном устройстве. Энтузиасты часто ищут скрытые возможности в каждой новой тестовой сборке Windows 11, и StagingTool, вероятно, сделает эту задачу проще и более удобной.