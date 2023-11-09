The Verge: смартфон Humane AI Pin с лазерным проектором будут продавать за 699 долларов

Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple, готовится представить носимое устройство без экрана Humane AI Pin, которое обещает заменить современные смартфоны. Согласно информации из The Verge, гаджет будет продаваться за $699 (около 64,2 тыс. руб.) и потребует ежемесячной платной подписки.e AI Pin представляет собой квадратное устройство на базе операционной системы Cosmos, которая интегрирует ИИ-модели от OpenAI и Microsoft. Оно может общаться с пользователем голосом, проецировать изображение на руку, распознавать объекты и лица, переводить текст и речь, а также выполнять другие функции.

Для доступа ко всем этим функциям необходима подписка стоимостью $24 в месяц, которая также включает мобильный тариф американского оператора T-Mobile, облачное хранилище и безлимитное количество запросов к ИИ.

Humane AI Pin крепится на одежду или другую поверхность с помощью магнитного фиксатора, который также служит сменным аккумулятором. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon, камерой, датчиками глубины и движения. Камера и микрофон активируются только по запросу пользователя, а во время их работы включается световой индикатор.

Официальный анонс Humane AI Pin ожидается в ближайшее время.