The Verge: пользователи мессенджера WhatsApp теперь могут отправлять сообщения сами себе

Настолько с виду бесполезная функция может оказаться нужной, так как с ее помощью можно не только переслать сообщение себе на другое устройство, но также создать заметку или напоминание.

В мессенджере WhatsApp теперь можно отправлять сообщения самому себе, для этого нужно выбрать «Найти чат» и далее «Сообщения для себя».

«Создайте чат для переписки с самим собой, где будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами» — написали разработчики WhatsApp.

Также в очередном обновлении WhatsApp добавили возможность настраивать видимость в «Сети» для других пользователей.