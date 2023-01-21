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The Verge: пользователи мессенджера WhatsApp теперь могут отправлять сообщения сами себе

Первый взгляд: как будут работать реакции в WhatsApp для iOS
Автор На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

Настолько с виду бесполезная функция может оказаться нужной, так как с ее помощью можно не только переслать сообщение себе на другое устройство, но также создать заметку или напоминание.
В мессенджере WhatsApp теперь можно отправлять сообщения самому себе, для этого нужно выбрать «Найти чат» и далее «Сообщения для себя».

«Создайте чат для переписки с самим собой, где будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами» — написали разработчики WhatsApp.

Также в очередном обновлении WhatsApp добавили возможность настраивать видимость в «Сети» для других пользователей.

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