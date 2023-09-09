The Verge: новые ноутбуки MacBook на чипе M3 появятся не раньше 2024 года

По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, скорее всего, компания не выпустит линейку ноутбуков MacBook на базе M3 «до конца текущего года».

Хотя не было серьезных утечек относительно времени выхода первых ноутбуков с чипами следующего поколения от Apple, Марк Гурман из Bloomberg заметил, что Apple может представить свой чип M3 для «начального уровня» компьютеров Mac в октябре.

По сообщениям, Apple может внедрить свой чип M3, предположительно, с использованием более эффективного 3-нм техпроцесса, в новый 13-дюймовый MacBook Pro, а также в ноутбуки MacBook Air с экранами 13 и 15 дюймов, а также в Mac Mini. Гурман предполагает, что все эти новинки могут появиться в течение следующего года.

Не исключено, что Apple может задержать выход новых MacBook. В прошлом году компания пропустила выпуск новых Mac на октябрьском мероприятии и представила MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max лишь в январе. Однако, упоминание Куо о MacBook не исключает возможности представления нового iMac осенью 2023 года.