The Verge: на сайте NRRA появился сертификат неизвестного устройства от Valve

Согласно сообщению портала The Verge, компания Valve, возможно, работает над новой портативной игровой приставкой или обновленной версией Steam Deck. Эти намеки основаны на данных из базы данных южнокорейского национального агентства по связи NRRA и новом драйвере звука для процессора Van Gogh, используемого в Steam Deck.

Запись в базе данных NRRA указывает на регистрацию компанией Valve «беспроводного устройства малой мощности» с идентификатором RC-V1V-1030. На данный момент никаких подробностей о данном устройстве не предоставлено, но отмечается использование Wi-Fi модуля с поддержкой 5 ГГц диапазона. Важно отметить, что обычно регулирующие органы в сфере телекоммуникаций требуют сертификацию устройств, когда они готовы к массовому производству и ввозу в страну для продажи.

В настоящее время упомянутое устройство с идентификатором RC-V1V-1030 не появилось в базах данных американского регулятора FCC и Bluetooth SIG. Вероятно, информация о нем не будет опубликована. Ранее компании Valve удалось держать в секрете информацию о Steam Deck до его официального анонса. Следует отметить, что поставщик Wi-Fi/Bluetooth-модуля для приставки, компания Realtek, предоставил информацию о беспроводном модуле консоли, а не о самой Steam Deck.

Также портал Phoronix обнаружил информацию, которая может свидетельствовать о разработке новой приставки. В коде драйвера Valve для Linux 6.6 появились упоминания неизвестных устройств с кодовыми именами Galileo и Sephiroth, связанных с процессором Van Gogh приставки Steam Deck. Компания Valve назвала APU консоли именем героя игры Final Fantasy VII — Aerith, а персонаж Sephiroth также присутствует в этой игре. По мнению Phoronix, название Galileo может быть связано с обновленной материнской платой Steam Deck.