The Verge: Microsoft запустит новую версию консоли Xbox Series X в 2028 году

Видные руководители Microsoft обсудили планы по запуску следующей консоли Xbox в 2028 году на встрече весной 2022 года. Эта информация стала доступна благодаря утечке внутренних чатов, опубликованных в рамках судебного иска Федеральной торговой комиссии США против покупки Microsoft компании Activision.

На данной встрече, в которой участвовали генеральный директор Сатья Наделла и другие высокопоставленные менеджеры, рассматривалась возможность отхода от традиционной модели консолей с неизменяемыми аппаратными характеристиками. Вместо этого предлагался вариант более гибкой системы, аналогичной операционной системе Windows.

Текущее поколение игровых консолей было запущено в 2020 году моделями PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом Sony значительно обгоняет Microsoft по продажам, в то время как вторая компания ориентируется на развитие подписочных онлайн-сервисов, таких как Xbox Game Pass.

Отметим, что хотя планы по запуску новой Xbox в 2028 году были озвучены неофициально, они соответствуют более общим заявлениям представителей Microsoft ранее.