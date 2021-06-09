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The Verge: Facebook выпустит смарт-часы со съемной камерой в 2022 году

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Предварительная цена новинки составит около 400 долларов. На рынок первая модель выйдет в белом, черном и золотистом цветах.

Компания Facebook намерена выпустить собственные смарт-часы, которые будут отличаться от других наличием съемной камеры.
Как выяснили журналисты The Verge, Facebook выпустит смарт-часы со съемной камерой в 2022 году, причем отмечается, что уже в компании работают над вторым и даже третьим поколением устройства.

Предварительная цена новинки составит около 400 долларов. На рынок первая модель выйдет в белом, черном и золотистом цветах.

Сообщается, что в «умных» часах будет поддержка LTE, а также они получат возможность не подключаться постоянно к смартфону.

В новом устройстве установят две камеры, где основная камера будет съемной, а вторая – предназначена для видеозвонков.

Съемная камера будет иметь собственную батарею, но сколько она сможет работать, не сообщается. Еще новые смарт-часы от Facebook получат поддержку мессенджеров и приложений, и функции фитнес-трекера.

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