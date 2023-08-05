The Verge: бывший Twitter не смог поделиться с блогерами выручкой вовремя

Программа «Распределение рекламных доходов» на платформе X (бывшей Twitter) стала невероятно популярной, что привело к тому, что администрация не успела провести все необходимые выплаты авторам за показ рекламы в комментариях к их публикациям в установленные сроки.

Официальный аккаунт поддержки X Support сообщил, что им требуется дополнительное время для уточнения всех деталей перед следующим раундом выплат. Они заверили пользователей, что постараются сделать все переводы как можно скорее, и выразили благодарность за терпение.

Илон Маск, владелец платформы, ранее объявил о намерении передавать часть рекламной выручки популярным пользователям. Первый раунд выплат состоялся в июле и был предназначен для учётных записей, которые удовлетворяли определённым требованиям, таким как наличие платной подписки XBlue (тогда Twitter Blue) или верификации для организаций, 15 млн органических показов за последние три месяца и не менее 500 подписчиков. Впоследствии программа была расширена.

Но администрация X не смогла завершить последний раунд выплат до 31 июля в оговоренные сроки. Это не первый случай, когда компания сталкивается с подобными проблемами. Ранее они не оплачивали аренду офисов в Сиэтле, Сан-Франциско и Лондоне, а также временно отказывались оплачивать услуги Google Cloud, но затем передумали.