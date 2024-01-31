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The Verge: Apple Vision Pro оказалась доступна лишь богатым энтузиастам

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Эксперт издания The Verge положительно оценил технические характеристики и возможности первой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, назвав ее прорывом.

Отмечая высокое качество передачи изображения и уникальный интерфейс управления, он выделил такие плюсы, как создание виртуального пространства и перемещение в нем, просмотр контента на больших экранах.

Гарнитура глубоко интегрируется в экосистему Apple.

В числе недостатков названы высокая стоимость в $3499, большой вес в 600-650 граммов, короткое время работы от внешней батареи, отсутствие возможности ее замены, без отключения гаджета.

Также отмечены сбои интерфейса, при этом они возникают очень редко, размытие изображения и отсутствие шеринга цифрового пространства.

По мнению автора, Apple Vision Pro стала технологическим прорывом, но пока доступна лишь состоятельным энтузиастам.

Источник: The Verge

Apple Vision Pro
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