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The Sun: многие геймеры неправильно выключают игровую консоль

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Издание The Sun сообщает, что многие геймеры имеют неправильную привычку отключать свои игровые приставки. Журналисты подчеркивают, что выдергивание шнура из розетки для выключения приставки, такой как PlayStation 5 или Xbox Series, может вызвать серьезные проблемы, включая потерю данных и повреждение устройства.

The Sun: многие геймеры неправильно выключают игровую консоль

Вместо этого, правильным способом выключения консоли является нажатие на кнопку питания, которая расположена на корпусе устройства. Если приставка зависла и не реагирует на команды, также не следует выдергивать шнур из розетки. В таком случае, рекомендуется нажать и удерживать кнопку питания на передней панели консоли, пока она не выключится. Для запуска консоли после этого нужно однократно нажать на ту же кнопку и дождаться, пока устройство загрузится.

Это важное напоминание для геймеров, чтобы избежать возможных проблем с приставками и сохранить целостность данных.

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