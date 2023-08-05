The Register: японский супермаркет начал вычислять вкусы покупателей при помощи ИИ

В японском городе Хофу супермаркет Aruk Mitajiri совместно с компанией Fujitsu представил новую систему наблюдения, использующую камеры и программы на основе искусственного интеллекта для анализа поведения посетителей. Эта система позволяет отслеживать решения, которые совершают покупатели при выборе товаров, и далее предоставляет им персонализированную рекламу на основе этих данных.

Каждое действие посетителей, такое как остановка у витрин, осмотр товаров и сравнение их характеристик, отслеживается системой.

Информация с камер передается на платформу генеративного искусственного интеллекта, и затем покупателям предоставляются персонализированные предложения в виде рекламы от лица «консьержа-аватара».

Компания Fujitsu уверена, что такая технология сможет привлечь покупателей обратно к прилавкам и стимулировать их покупки новых товаров.

Разработка этой системы была осуществлена совместными усилиями ученых под руководством директора Института маркетинга и коммуникаций при университете Васэда Наото Ондзо.

Тестирование технологии пройдет в супермаркете до 15 октября, после чего планируется её доработка и внедрение в других магазинах сети.