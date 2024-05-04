The Register: уязвимости Starlink позволяют использовать интернет по всему миру

Согласно сообщению издания The Register, корпорация SpaceX подтвердила, что не может гарантировать работу своей спутниковой интернет-службы Starlink в тех регионах, где она не официально запущена.

Это стало ясно после того, как пользователи из Африки получили сообщения от компании с просьбой прекратить использование Starlink в странах, где сервис не разрешен.

Однако, по информации специалистов, SpaceX не имеет возможности точно определить местоположение терминалов и заблокировать их использование.

Хотя SpaceX требовала от африканских пользователей прекратить использование Starlink до конца апреля, некоторые из них продолжали пользоваться сервисом и в мае.

Это указывает на уязвимости в защите, которые позволяют получить доступ к спутниковому интернету практически в любой точке мира.