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The Register: удаленный взлом спутников оказался простой задачей

Автор На чтение 2 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано

На конференции по кибербезопасности Black Hat в Лас-Вегасе докторант Рурского университета в Бохуме Йоханнес Вилльбольд (Johannes Willbold) представил результаты своего исследования орбитального оборудования трех типов. Исследование показало, что многие спутники не обладают адекватными средствами защиты от удаленных взломов и лишены даже базовых мер безопасности.

The Register: удаленный взлом спутников оказался простой задачей

Согласно Вилльбольду, путем изучения данных, полученных от спутниковых операторов, он обнаружил, что многие спутники не имеют протоколов аутентификации и передают свои данные без шифрования. Доступ к наземным терминалам для связи с низкоорбитальными спутниками предоставляется уже как услуга, что делает вопрос о взломе спутников более доступным с финансовой точки зрения.

Вилльбольд также отметил, что разработчики спутниковой технологии в основном не уделяют должного внимания кибербезопасности при создании своих систем. Он провел исследование трех типов спутников — ESTCube-1, OPS-SAT и Flying Laptop, и обнаружил уязвимости в их системах управления.

Возможные последствия взлома спутников могут быть разнообразными, от передачи вредоносной информации до угрозы всей инфраструктуре и другим спутникам. Ученый также отметил, что исправить ситуацию с уже находящимися на орбите спутниками будет сложно, так как существующие системы разработаны с минимальным запасом мощности и не предусматривают введение дополнительных мер безопасности.

Выводы исследования указывают на необходимость усиления мер кибербезопасности в области спутниковой технологии, чтобы предотвратить возможные угрозы и взломы в будущем.

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