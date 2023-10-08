The Register: к 2025 году 80% ноутбуков Lenovo пользователи смогут ремонтировать сами

Решение Lenovo повысить ремонтопригодность устройств является важным шагом на пути к устойчивому развитию рынка IT-технологий. Свыше 80% готовности к ремонту — одна из самых смелых целевых отметок среди крупных производителей на данный момент.

Эксперты отмечают, что переход к модульной конструкции и свободному доступу к компонентам радикально меняет подход к жизненному циклу устройств. Это позволяет не только удлинить срок их эксплуатации, но и создать новые рабочие места в сфере ремонтных услуг.

Отказ от политики «закрытых» систем также снижает излишнюю технологическую зависимость потребителей от производителей. Lenovo тем самым демонстрирует готовность идти на встречу растущим требованиям законодательства и экологической ответственности.

Некоторые эксперты считают, что компания может заложить принципиально новый стандарт «зеленой» IT-индустрии, повлияв на подходы конкурентов. Это открывает перспективы для увеличения рыночной доли бренда за счет лояльности экологически ориентированных потребителей.

Таким образом, расширение возможностей по ремонту становится ключевым моментом экологической трансформации рынка цифровых устройств. Lenovo предпринимает решительные шаги для лидерства в этом направлении.