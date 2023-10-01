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The Information: на дисплеях iPhone обнаружили скрытые QR-коды для контроля брака

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По информации издания The Information, начиная с 2020 года Apple использует микроскопические QR-коды на экранах iPhone для оптимизации производства и сокращения затрат. Эти QR-коды гравируются на стекле iPhone в процессе производства и помогают Apple отслеживать происхождение и качество компонентов.

Это особенно важно для контроля производства стеклянных панелей, поставляемых китайскими компаниями Lens Technology и Biel Crystal.

Ранее Apple сталкивалась с проблемами точной оценки количества брака, что приводило к увеличению затрат на производство. Чтобы решить эту проблему, Apple вложила миллионы долларов в лазерное и сканирующее оборудование для нанесения и чтения микроскопических QR-кодов.

Изначально процесс лазерного травления кодов на стекле вызывал появление дефектов на экранах. Однако инженеры разработали инновационную технологию, использующую микроскопические линзы с кольцевым освещением, чтобы устранить эту проблему. Благодаря этому снизился процент брака при производстве стеклянных панелей с 3 из 10 до 1 из 10, что позволило Apple экономить сотни миллионов долларов ежегодно.

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