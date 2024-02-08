The Information: Apple активно разрабатывает прототипы складных iPhone, складной 8-дюймовый iPad

По новому отчету The Information, Apple продолжает работать над дизайнами складных iPhone.

Публикация утверждает, что Apple начала исследования складных iPhone уже в 2018 году и в настоящее время имеет по крайней мере две активные прототипы моделей, складывающихся как ракушка.

Описывается, что новый складной iPhone находится на ранней стадии разработки, поэтому не стоит ожидать его выпуска в ближайшее время. Согласно отчету, Apple также разрабатывает складной iPad с более крупным форм-фактором, так как у компании возникли проблемы с проектом складного iPhone.

Говорится, что Apple недавно обсуждала заказ компонентов с производителями в Азии для складного iPhone двух разных размеров. Однако The Information предупреждает, что проект может быть отменен, если окончательный продукт не будет соответствовать дизайнерским стандартам Apple.

Отчет утверждает, что инженеры промышленного дизайна Apple стремятся создать устройство, которое было бы в два раза тоньше текущих моделей iPhone, чтобы при закрытии оно не было слишком толстым. Они также исследовали возможность добавления экранов, которые были бы видны снаружи при закрытом устройстве. Однако практические аспекты, такие как аккумуляторы и дисплеи, создают трудности для достижения этих высоких целей в техническом плане.

The Information сообщает, что Apple приостановила проект складного iPhone примерно в 2020 году и вместо этого сосредоточилась на разработке складного iPad, размером примерно с iPad mini. У этого устройства будет около восьмидюймовый экран. У складного iPad меньше требования к прочности по сравнению с телефоном. Также у iPad может быть большая толщина, так как его не ожидают хранить в кармане.

Говорится, что Apple работает над способами уменьшения складки, которая возникает посередине экрана после многократного складывания. Компания хочет, чтобы устройство лежало полностью плоско, позволяя пользователям взаимодействовать с экраном и свободно рисовать на нем с помощью аксессуаров, таких как Apple Pencil.

Неясно, успешно ли Apple решила эти проблемы. По меньшей мере, для iPhone 16 и 17 не следует ожидать выпуска складного устройства от Apple. Несколько лет назад говорилось, что Apple планирует выпустить складной iPhone в 2025 году, но сроки, кажется, были перенесены.

Источник: 9to5mac